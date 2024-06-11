«РИА Новости»: сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма

В конце мая был арестован заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев. Суд отправил его в СИЗО до 20 июля. Талаева обвиняют по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору). По версии следствия, замначальника подмосковной ФСИН, предварительно договорившись с другими фигурантами, получил деньги от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД».