«РИА Новости»: сотрудника института ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.
Против него возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ. Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы. Назначена служебная проверка, уточняет агентство.
10 июня ФСИН России сообщила о задержании совместно с ФСБ сотрудника НИИ ФСИН. В чем именно он подозревается, не уточнялось. В ведомстве отметили, что с сотрудником проводятся следственные действия, также рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Назначена служебная проверка, уточнялось в сообщении ФСИН.
В конце мая был арестован заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев. Суд отправил его в СИЗО до 20 июля. Талаева обвиняют по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору). По версии следствия, замначальника подмосковной ФСИН, предварительно договорившись с другими фигурантами, получил деньги от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД».