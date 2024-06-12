Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ наемницу из Грузии
Иванеишвили заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), кроме нее заочно арестованы также еще несколько граждан Грузии.
28 мая президент России Владимир Путин заявлял, что западные военные на территории Украины попадут в зону поражения Вооруженных сил РФ. По словам главы государства, для России нет новости в том, что на Украине есть западные наемники.
16 мая сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Они объявлены в розыск, часть наемников заочно арестованы.
По данным на 14 марта, на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. Тогда Минобороны РФ сообщало, что большая часть наемников прибывает на Украину из Польши.