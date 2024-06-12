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Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ наемницу из Грузии

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал Русудан Иванеишвили, следует из данных суда. Как отмечает ТАСС, с 2022 г. она служит снайпером в составе «Грузинского национального легиона» и принимала участие в боях против ВС РФ.

Иванеишвили заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), кроме нее заочно арестованы также еще несколько граждан Грузии.

28 мая президент России Владимир Путин заявлял, что западные военные на территории Украины попадут в зону поражения Вооруженных сил РФ. По словам главы государства, для России нет новости в том, что на Украине есть западные наемники.

16 мая сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Они объявлены в розыск, часть наемников заочно арестованы.

По данным на 14 марта, на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. Тогда Минобороны РФ сообщало, что большая часть наемников прибывает на Украину из Польши.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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