В доме брата Максима Галкина силовики проводят следственные действия
В доме брата Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) Дмитрия идут следственные действия, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Дмитрий Галкин является соучредителем компании из сферы ОПК, которая занимается производством боеприпасов, отмечает агентство.
Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. Собеседник заявил, что «уголовное дело, в рамках которого произошел визит следователей к Дмитрию Галкину, никак не связан с его братом Максимом».