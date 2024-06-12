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В доме брата Максима Галкина силовики проводят следственные действия

Ведомости

В доме брата Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом) Дмитрия идут следственные действия, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Дмитрий Галкин является соучредителем компании из сферы ОПК, которая занимается производством боеприпасов, отмечает агентство.

Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. Собеседник заявил, что «уголовное дело, в рамках которого произошел визит следователей к Дмитрию Галкину, никак не связан с его братом Максимом».

По данным РБК, обыски прошли и в доме Дмитрия Галкина на Рублевке, и в его компании, которая занимается переоснащением БТР. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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