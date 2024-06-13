Дело о рекордных взятках против следователей поступило в суд

По данным следствия, Ляховенко вместо того, чтобы приобщить к делу флешки с криптовалютой как вещдоки, указала, что они пусты, и составила расписки о возврате их обвиняемым. На деле же она передала носители Тамбиеву. Помимо Ляховенко, Тамбиев также поделился биткойнами со своим заместителем Дмитрием Губиным, который находится в розыске.