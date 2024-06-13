Дело о рекордных взятках против следователей поступило в суд
Балашихинский городской суд зарегистрировал уголовное дело против бывших сотрудников Следственного комитета Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко о получении крупнейших в истории России взяток в размере более $1,5 млн и 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.). Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.
Дело поступило в суд 10 июня. Дата заседания пока не назначена.
Тамбиев руководил следственным отделом СКР по Тверскому району Москвы. Майору юстиции вменяются 10 эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК), четыре приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).
Его подчиненная Ляховенко работала следователем, она старший лейтенант. Ей вменяется получение взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, а также фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ).
По данным следствия, в 2022 г. Тамбиев вел расследование дела хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров, а также за избрание им домашнего ареста вместо заключения под стражу.
По данным следствия, Ляховенко вместо того, чтобы приобщить к делу флешки с криптовалютой как вещдоки, указала, что они пусты, и составила расписки о возврате их обвиняемым. На деле же она передала носители Тамбиеву. Помимо Ляховенко, Тамбиев также поделился биткойнами со своим заместителем Дмитрием Губиным, который находится в розыске.
В итоге обвиняемые пожаловались на Тамбиева в ФСБ, следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Кроме того, показания против Тамбиева дал адвокат хакеров Роман Мейер, оформивший явку с повинной, писал «Коммерсантъ» в конце мая. Защитник также обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК).
По информации «Коммерсанта», Тамбиев и Ляховенко не признают вину. Рассмотрение дела может начаться уже в июне, слушания могут пройти в закрытом режиме, отмечала газета.