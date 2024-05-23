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«Коммерсантъ»: следователей Тамбиева и Ляховенко будут судить по делу о рекордных взятках

Ведомости

Балашихинский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело бывшего руководителя следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Марата Тамбиева, который обвиняется в получении взяток в размере более $1,5 млн и 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.). Также на скамье подсудимых окажется его предполагаемая сообщница – экс-следователь, старший лейтенант Кристина Ляховенко. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Следствие вменяет 35-летнему майору юстиции Тамбиеву 10 эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), четыре приготовления к получению взятки (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Его подчиненная – 27 летняя Ляховенко – обвиняется в получении одной взятки, превышении должностных полномочий, а также фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

По данным следствия, в 2022 г. Тамбиев вел расследование по делу хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров, а также за избрание им домашнего ареста вместо заключения под стражу. Но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Кроме того, показания на Тамбиева дал адвокат хакеров Роман Мейер, оформивший явку с повинной, пишет «Коммерсантъ». Защитник также обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК).

По данным издания, Тамбиев и Ляховенко вину не признают.

В марте 2023 г. хакеры по приговору суда получили условные сроки за неправомерный оборот средств платежей. Уточнялось, что они заключили сделку со следствием и признали вину.

В октябре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал еще одного предполагаемого сообщника Тамбиева и Ляховенко – бывшего замглавы следственного отдела СК России по Тверскому району Дмитрия Губина. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Сейчас Губин объявлен в розыск.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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