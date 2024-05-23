«Коммерсантъ»: следователей Тамбиева и Ляховенко будут судить по делу о рекордных взятках

По данным следствия, в 2022 г. Тамбиев вел расследование по делу хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров, а также за избрание им домашнего ареста вместо заключения под стражу. Но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. Кроме того, показания на Тамбиева дал адвокат хакеров Роман Мейер, оформивший явку с повинной, пишет «Коммерсантъ». Защитник также обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК).