В Москве двоих полицейских подозревают в хищении 26 млн рублей у криптоинвестора
По предварительным данным МВД, два сотрудника Жулебинского ОМВД по району Выхино-Жулебино Москвы ввели криптоинвестора в заблуждение о якобы его причастности к противоправным действиям. Урожая уголовной ответственностью, они получили от него денежные средства на подконтрольный счет. По сведениям ТАСС, полицейские «заставили его перевести на их криптокошелек биткойны на 26 млн руб.».
Telegram-канал Shot пишет, что инцидент случился в нерабочее время полицейских в их районе Выхино-Жулебино. По данным канала, будучи в гражданской одежде, они надели наручники на криптоинвестора, посадили в машину и, угрожая якобы возбужденным против него уголовным делом, заставили мужчину с телефона перевести биткойны на их кошелек.
В МВД отметили, что при подтверждении вины сотрудников уволят из ОВД, они также понесут наказание в установленном законом порядке. 19 июня Никулинский райсуд Москвы взыскал с экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева 1032 биткойна (более 1,6 млрд руб.). Его обвиняли в получении взятки от хакеров, на взыскании в доход государства криптовалюты настаивала Генпрокуратура.
По данным следствия, в 2022 г. Тамбиев вел расследование по делу хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров. Однако обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере).
Уголовное дело в отношении хакеров было прекращено, они получили условные сроки за неправомерный оборот средств платежей. Уточнялось, что они заключили сделку со следствием и признали вину.