В Москве двоих полицейских подозревают в хищении 26 млн рублей у криптоинвестора

По данным следствия, в 2022 г. Тамбиев вел расследование по делу хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров. Однако обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере).