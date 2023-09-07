Газета
Общество

В Москве двоих полицейских подозревают в хищении 26 млн рублей у криптоинвестора

Ведомости

Управление МВД России по Москве установило причастность двоих полицейских к незаконному получению денежных средств, сообщает «МВД медиа». ТАСС уточняет, что они задержаны по подозрению в хищении 26 млн руб. в биткойнах у криптоинвестора.

По предварительным данным МВД, два сотрудника Жулебинского ОМВД по району Выхино-Жулебино Москвы ввели криптоинвестора в заблуждение о якобы его причастности к противоправным действиям. Урожая уголовной ответственностью, они получили от него денежные средства на подконтрольный счет. По сведениям ТАСС, полицейские «заставили его перевести на их криптокошелек биткойны на 26 млн руб.».

Telegram-канал Shot пишет, что инцидент случился в нерабочее время полицейских в их районе Выхино-Жулебино. По данным канала, будучи в гражданской одежде, они надели наручники на криптоинвестора, посадили в машину и, угрожая якобы возбужденным против него уголовным делом, заставили мужчину с телефона перевести биткойны на их кошелек.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В МВД отметили, что при подтверждении вины сотрудников уволят из ОВД, они также понесут наказание в установленном законом порядке. 19 июня Никулинский райсуд Москвы взыскал с экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева 1032 биткойна (более 1,6 млрд руб.). Его обвиняли в получении взятки от хакеров, на взыскании в доход государства криптовалюты настаивала Генпрокуратура.

По данным следствия, в 2022 г. Тамбиев вел расследование по делу хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров. Однако обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере).

Уголовное дело в отношении хакеров было прекращено, они получили условные сроки за неправомерный оборот средств платежей. Уточнялось, что они заключили сделку со следствием и признали вину.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных