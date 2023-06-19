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Общество

Никулинский райсуд Москвы взыскал в пользу государства взятку в биткойнах

Ведомости

Никулинский районный суд города Москвы удовлетворил иск о взыскании с экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Марка Тамбиева 1032 биткойна (более 1,6 млрд руб.). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На взыскании в доход государства взятки в криптовалюте настаивала Генпрокуратура.

В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization, сообщал «Коммерсантъ». У Тамбиева в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров.

Уголовное дело в отношении хакеров было прекращено, они получили условные сроки за неправомерный оборот средств платежей. Уточнялось, что они заключили сделку со следствием и признали вину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных