Никулинский райсуд Москвы взыскал в пользу государства взятку в биткойнах

В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization, сообщал «Коммерсантъ». У Тамбиева в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров.