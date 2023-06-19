Никулинский райсуд Москвы взыскал в пользу государства взятку в биткойнах
Никулинский районный суд города Москвы удовлетворил иск о взыскании с экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Марка Тамбиева 1032 биткойна (более 1,6 млрд руб.). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
На взыскании в доход государства взятки в криптовалюте настаивала Генпрокуратура.
В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization, сообщал «Коммерсантъ». У Тамбиева в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров.
Уголовное дело в отношении хакеров было прекращено, они получили условные сроки за неправомерный оборот средств платежей. Уточнялось, что они заключили сделку со следствием и признали вину.