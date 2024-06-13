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Минэк предложил разрешить круизным туристам находиться в РФ без виз три дня

Ведомости

Иностранным туристам на круизных судах предлагается разрешить находиться в России без виз в течение трех дней. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах туристического форума «Путешествуй!», пишет ТАСС.

«Есть вопрос в том, чтобы пассажирам круизных кораблей разрешить пребывание без визы 72 часа на территории России», – заявил Вахруков, добавив, что нововведение позже хотят распространить на курорты «Пяти морей», чтобы иностранцы могли «погулять, потратить деньги у нас».

В августе 2023 г. в России запустили работу сервиса по выдаче электронных виз для иностранцев. Посетить РФ по электронной визе могут граждане 55 стран, включая государства Евросоюза. Электронный документ выдается в срок не более 4 дней, независимо от выходных и праздников, без личного посещения консульства. По визе можно будет однократно приехать в Россию не более чем на 16 суток в качестве туриста, с деловым или гостевым визитом, для участия в фестивалях и других мероприятиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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