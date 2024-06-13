Минэк предложил разрешить круизным туристам находиться в РФ без виз три дня

В августе 2023 г. в России запустили работу сервиса по выдаче электронных виз для иностранцев. Посетить РФ по электронной визе могут граждане 55 стран, включая государства Евросоюза. Электронный документ выдается в срок не более 4 дней, независимо от выходных и праздников, без личного посещения консульства. По визе можно будет однократно приехать в Россию не более чем на 16 суток в качестве туриста, с деловым или гостевым визитом, для участия в фестивалях и других мероприятиях.