Минэк предложил разрешить круизным туристам находиться в РФ без виз три дня
Иностранным туристам на круизных судах предлагается разрешить находиться в России без виз в течение трех дней. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах туристического форума «Путешествуй!», пишет ТАСС.
«Есть вопрос в том, чтобы пассажирам круизных кораблей разрешить пребывание без визы 72 часа на территории России», – заявил Вахруков, добавив, что нововведение позже хотят распространить на курорты «Пяти морей», чтобы иностранцы могли «погулять, потратить деньги у нас».
В августе 2023 г. в России запустили работу сервиса по выдаче электронных виз для иностранцев. Посетить РФ по электронной визе могут граждане 55 стран, включая государства Евросоюза. Электронный документ выдается в срок не более 4 дней, независимо от выходных и праздников, без личного посещения консульства. По визе можно будет однократно приехать в Россию не более чем на 16 суток в качестве туриста, с деловым или гостевым визитом, для участия в фестивалях и других мероприятиях.