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ЕСПЧ принял иск крымских музеев по скифскому золоту

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иск крымских музеев по скифскому золоту. Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.

«Дело, о котором вы говорите, было зарегистрировано как «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и другие против Нидерландов и Украины», – сказали в пресс-службе ЕСПЧ.

Сроки рассмотрения жалобы не сообщаются. Решение по делам пока не принято.

В 2014 г. скифское золото вывезли на экспозицию в Амстердам. После воссоединения Крыма с Россией музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. 26 октября 2021 г. Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из 2000 экспонатов. Музеи Крыма оспорили это решение, но в июне 2023 г. Верховный суд Нидерландов отклонил их жалобу и оставил решение в силе.

27 ноября прошлого года стало известно, что скифское золото доставили в Киево-Печерскую лавру, в сокровищницу национального музея. В феврале стало известно, что четыре крымских музея подали иски в ЕСПЧ, чтобы оспорить решение суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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