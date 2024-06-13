ЕСПЧ принял иск крымских музеев по скифскому золоту

В 2014 г. скифское золото вывезли на экспозицию в Амстердам. После воссоединения Крыма с Россией музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. 26 октября 2021 г. Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из 2000 экспонатов. Музеи Крыма оспорили это решение, но в июне 2023 г. Верховный суд Нидерландов отклонил их жалобу и оставил решение в силе.