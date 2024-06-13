ЕСПЧ принял иск крымских музеев по скифскому золоту
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иск крымских музеев по скифскому золоту. Об этом «РИА Новости» сообщили в суде.
«Дело, о котором вы говорите, было зарегистрировано как «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и другие против Нидерландов и Украины», – сказали в пресс-службе ЕСПЧ.
Сроки рассмотрения жалобы не сообщаются. Решение по делам пока не принято.
В 2014 г. скифское золото вывезли на экспозицию в Амстердам. После воссоединения Крыма с Россией музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни России до решения суда. 26 октября 2021 г. Апелляционный суд Амстердама постановил передать Украине коллекцию скифского золота, состоящую из 2000 экспонатов. Музеи Крыма оспорили это решение, но в июне 2023 г. Верховный суд Нидерландов отклонил их жалобу и оставил решение в силе.
27 ноября прошлого года стало известно, что скифское золото доставили в Киево-Печерскую лавру, в сокровищницу национального музея. В феврале стало известно, что четыре крымских музея подали иски в ЕСПЧ, чтобы оспорить решение суда.