Для участников спецоперации могут сделать вход в театры и музеи бесплатным
В администрации президента (АП) обсуждают вопрос о полном субсидировании посещений культурных мероприятий, музеев, театров и кинотеатров для участников спецоперации и их семей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди чиновников и игроков рынка.
Идея в том, чтобы расходы покрывались не из бюджета, а за счет самих организаторов мероприятий, отмечает газета. Один из собеседников пояснил, что инициатива стала следствием поручения президента РФ Владимира Путина расширить программу «Пушкинская карта», которое он дал в ходе обращения к Федеральному собранию 29 февраля. Источник отметил важность этой меры с точки зрения социальной поддержки и адаптации ветеранов при возвращении к мирной жизни.
По данным собеседника газеты в АП, вопрос обсуждается с Минкультом и фондом «Защитники Отечества». Инициатива не предполагает возрастных ограничений, добавил он. В Минкульте запуск новой программы комментировать не стали, отметив, что решение по расширению «Пушкинской карты» на участников спецоперации не принято.
Один из источников «Коммерсанта» счел дополнительные льготы для ветеранов боевых действий политически грамотным решением, в то же время он указал на серьезные финансовые потери для участников рынка, которые несет эта инициатива. Конкретную сумму он не назвал.
По оценке собеседника на билетном рынке, в случае принятия такой меры военнослужащие и их семьи могут занять 5–7% аудитории. Источник среди организаторов мероприятий предположил, что убытки культурных учреждений без госсубсидий могут составить около 1,2 млрд руб. в том случае, «если каждый военнослужащий посетит только одно учреждение культуры один раз в течение года, без учета членов семей».
Программа «Пушкинская карта» была запущена в России в сентябре 2021 г. Это совместный проект Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Ее участники – россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» (оператор – «Почта банк») с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год. Их можно тратить на посещение театров, музеев, филармоний, концертных залов, кинотеатров и домов культуры.