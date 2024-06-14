Для участников спецоперации могут сделать вход в театры и музеи бесплатным

По оценке собеседника на билетном рынке, в случае принятия такой меры военнослужащие и их семьи могут занять 5–7% аудитории. Источник среди организаторов мероприятий предположил, что убытки культурных учреждений без госсубсидий могут составить около 1,2 млрд руб. в том случае, «если каждый военнослужащий посетит только одно учреждение культуры один раз в течение года, без учета членов семей».