На интернет-магазины пришлось более половины объема дистрибуции бумажных книг

Онлайн-площадки увеличили свою долю в структуре дистрибуции бумажных книг в 2023 г. на фоне роста продаж в этом канале: его темпы оказались существенно выше, чем у всего коммерческого сегмента бумажных книг. В 2023 г. продажи в интернет-магазинах увеличились относительно 2022 г. на 25,3%, а весь сегмент бумажных книг стал больше лишь на 9% в денежном выражении, следует из данных Минцифры. Причем драйвером сегмента выступили именно продажи на маркетплейсах, которые в 2023 г. выросли на 58%, следует из данных Минцифры.