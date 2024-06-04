Мишустин: странам ЕАЭС нужны общие правила регулирования маркетплейсов

В начале мая «Ведомости» писали, что в 2023 г. сразу два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий. 10 мая Мишустин во время выступления в Госдуме заявил, что на данный момент оборот торговли через маркетплейсы в России достигает 8 трлн руб. и их работу нужно регулировать, но аккуратно. По его словам, у покупателей много вопросов к таким площадкам, чья деятельность не отличается прозрачностью, как у офлайн-магазинов. Среди основных – частые изменения условий договоров, комиссии за возврат товара, ограничения продавцов.