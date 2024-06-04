Мишустин: странам ЕАЭС нужны общие правила регулирования маркетплейсов
Странам – участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужны общие правила регулирования работы маркетплейсов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
«Все больший спрос набирают маркетплейсы и другие сервисы электронной коммерции, а значит, нужны общие и понятные, прозрачные правила для всех», – сказал Мишустин.
Он напомнил, что в конце прошлого года в Таможенный кодекс союза были внесены изменения, которые упростили приобретение товаров на интернет-площадках стран ЕАЭС и их последующее оформление. Теперь предстоит согласовать международный договор о единой системе таможенного транзита, чтобы к уже сформированной союзной системе могли подключиться и другие государства, пояснил глава кабмина РФ.
«Это облегчит перевозку товаров, даст возможность применять общую транзитную декларацию, отслеживать перемещение грузов с использованием навигационных пломб, а также гарантирует уплату таможенных платежей», – добавил премьер-министр.
В начале мая «Ведомости» писали, что в 2023 г. сразу два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий. 10 мая Мишустин во время выступления в Госдуме заявил, что на данный момент оборот торговли через маркетплейсы в России достигает 8 трлн руб. и их работу нужно регулировать, но аккуратно. По его словам, у покупателей много вопросов к таким площадкам, чья деятельность не отличается прозрачностью, как у офлайн-магазинов. Среди основных – частые изменения условий договоров, комиссии за возврат товара, ограничения продавцов.