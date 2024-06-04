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Мишустин: странам ЕАЭС нужны общие правила регулирования маркетплейсов

Ведомости

Странам – участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужны общие правила регулирования работы маркетплейсов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

«Все больший спрос набирают маркетплейсы и другие сервисы электронной коммерции, а значит, нужны общие и понятные, прозрачные правила для всех», – сказал Мишустин.

Он напомнил, что в конце прошлого года в Таможенный кодекс союза были внесены изменения, которые упростили приобретение товаров на интернет-площадках стран ЕАЭС и их последующее оформление. Теперь предстоит согласовать международный договор о единой системе таможенного транзита, чтобы к уже сформированной союзной системе могли подключиться и другие государства, пояснил глава кабмина РФ.

«Это облегчит перевозку товаров, даст возможность применять общую транзитную декларацию, отслеживать перемещение грузов с использованием навигационных пломб, а также гарантирует уплату таможенных платежей», – добавил премьер-министр.

В начале мая «Ведомости» писали, что в 2023 г. сразу два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий. 10 мая Мишустин во время выступления в Госдуме заявил, что на данный момент оборот торговли через маркетплейсы в России достигает 8 трлн руб. и их работу нужно регулировать, но аккуратно. По его словам, у покупателей много вопросов к таким площадкам, чья деятельность не отличается прозрачностью, как у офлайн-магазинов. Среди основных – частые изменения условий договоров, комиссии за возврат товара, ограничения продавцов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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