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Мишустин заявил о необходимости аккуратно регулировать работу маркетплейсов

Ведомости

И. о. председателя правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости аккуратно регулировать работу маркетплейсов в России. Это следует из трансляции пленарного заседания Госдумы.

Во время встречи с депутатами Госдумы Мишустин заявил, что правила работы маркетплейсов требуют дополнительного регулирования. Он напомнил, что у ФАС появились полномочия для оценки сетевых эффектов. Это создаст условия, в которых владельцы маркетплейсов не смогут злоупотреблять доминирующим положением на рынке.

Мишустин также сообщил, что на данный момент оборот торговли через маркетплейсы в России достигает 8 трлн руб. Он отметил, что у людей много вопросов к маркетплейсам, чья деятельность не отличается прозрачностью, как у офлайн-магазинов. Среди основных вопросов – частые изменения условия договоров, комиссии за возврат товара, ограничения продавцов.

Ранее «Ведомости» писали, что в 2023 г. сразу два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий. Чаще всего интернет-пользователи заходили на американскую площадку Amazon – 4,7 млрд заходов в месяц. На Wildberries, который занял 9-е место по популярности в мире, пользователи заходили в среднем 343 млн раз в месяц, на Ozon (10-е место) – 316 млн раз. В разрезе российского рынка электронной торговли на эти две площадки пришлось 78% от общего числа заказов за второе полугодие 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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