Мишустин заявил о необходимости аккуратно регулировать работу маркетплейсов

Ранее «Ведомости» писали, что в 2023 г. сразу два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий. Чаще всего интернет-пользователи заходили на американскую площадку Amazon – 4,7 млрд заходов в месяц. На Wildberries, который занял 9-е место по популярности в мире, пользователи заходили в среднем 343 млн раз в месяц, на Ozon (10-е место) – 316 млн раз. В разрезе российского рынка электронной торговли на эти две площадки пришлось 78% от общего числа заказов за второе полугодие 2023 г.