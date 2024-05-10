Мишустин заявил о необходимости аккуратно регулировать работу маркетплейсов
И. о. председателя правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости аккуратно регулировать работу маркетплейсов в России. Это следует из трансляции пленарного заседания Госдумы.
Во время встречи с депутатами Госдумы Мишустин заявил, что правила работы маркетплейсов требуют дополнительного регулирования. Он напомнил, что у ФАС появились полномочия для оценки сетевых эффектов. Это создаст условия, в которых владельцы маркетплейсов не смогут злоупотреблять доминирующим положением на рынке.
Мишустин также сообщил, что на данный момент оборот торговли через маркетплейсы в России достигает 8 трлн руб. Он отметил, что у людей много вопросов к маркетплейсам, чья деятельность не отличается прозрачностью, как у офлайн-магазинов. Среди основных вопросов – частые изменения условия договоров, комиссии за возврат товара, ограничения продавцов.
Ранее «Ведомости» писали, что в 2023 г. сразу два российских маркетплейса – Ozon и Wildberries – впервые вошли в топ-10 крупнейших мировых площадок по количеству активных сессий. Чаще всего интернет-пользователи заходили на американскую площадку Amazon – 4,7 млрд заходов в месяц. На Wildberries, который занял 9-е место по популярности в мире, пользователи заходили в среднем 343 млн раз в месяц, на Ozon (10-е место) – 316 млн раз. В разрезе российского рынка электронной торговли на эти две площадки пришлось 78% от общего числа заказов за второе полугодие 2023 г.