Уже каждый пятый продавец на Ozon – из КНР

Уже каждый пятый продавец на Ozon – из КНРНа торговой площадке 100 000 из 500 000 селлеров представляют эту страну
Количество китайских продавцов на Ozon к концу 2023 г. превысило 100 000, рассказал «Ведомостям» представитель площадки. При этом всего на площадке около 500 000 продавцов. Большая часть продаж китайских селлеров приходится на электронные товары – мобильные телефоны, компьютеры и видеокарты, уточнил собеседник. Кроме того, китайские селлеры продают одежду, товары для дома и детские товары, перечислил он.
Для привлечения китайских продавцов в ноябре 2022 г. Ozon Global открыл представительство в Шэньчжэне. На тот момент всего на Ozon Global было зарегистрировано 12 000 селлеров и китайских из них было около 10 000, уточнил «Ведомостям» представитель компании.
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