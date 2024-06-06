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Уже каждый пятый продавец на Ozon – из КНР

На торговой площадке 100 000 из 500 000 селлеров представляют эту страну
Лиана Липанова
Китайские продавцы активно пытаются вести прямые продажи на российских онлайн-площадках/ Максим Стулов / Ведомости

Количество китайских продавцов на Ozon к концу 2023 г. превысило 100 000, рассказал «Ведомостям» представитель площадки. При этом всего на площадке около 500 000 продавцов. Большая часть продаж китайских селлеров приходится на электронные товары – мобильные телефоны, компьютеры и видеокарты, уточнил собеседник. Кроме того, китайские селлеры продают одежду, товары для дома и детские товары, перечислил он.

Для привлечения китайских продавцов в ноябре 2022 г. Ozon Global открыл представительство в Шэньчжэне. На тот момент всего на Ozon Global было зарегистрировано 12 000 селлеров и китайских из них было около 10 000, уточнил «Ведомостям» представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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