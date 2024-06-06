Уже каждый пятый продавец на Ozon – из КНР

Количество китайских продавцов на Ozon к концу 2023 г. превысило 100 000, рассказал «Ведомостям» представитель площадки. При этом всего на площадке около 500 000 продавцов. Большая часть продаж китайских селлеров приходится на электронные товары – мобильные телефоны, компьютеры и видеокарты, уточнил собеседник. Кроме того, китайские селлеры продают одежду, товары для дома и детские товары, перечислил он.