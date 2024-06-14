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Минздрав предложил включить онкологию в список профессиональных заболеваний

Ведомости

Минздрав России намерен расширить список профессиональных заболеваний и факторов, которые их вызывают, включив в него, в частности, онкологию. Проект постановления об этом опубликован в официальной базе проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что действующие положения частично устарели. В Минздраве считают необходимым пересмотреть подходы к отнесению заболевания ‎к профессиональному в условиях современного развития медицины.

В перечень предлагается включить 43 фактора, вызывающих рак, включая солнечное излучение, мышьяк, сажу, древесную пыль, выхлопы, дизельное топливо и др.

Председатель исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук в разговоре с «Коммерсантом» назвал расширение перечня вредных факторов правильным шагом. По его словам, это станет стимулом для работодателей улучшать условия труда, поскольку от результатов спецоценки зависит тариф страховых взносов.

В то же время глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов выразил мнение, что предложение Минздрава будет сложно применить на практике, поскольку рак может развиваться на протяжении многих лет. Определить, какой именно фактор и на каком из мест работы повлиял на здоровье, будет непросто, добавил он.

В марте 2024 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последние пять лет в России наблюдается снижение показателей смертности от онкологических заболеваний. По его словам, практически в каждом регионе есть дистанционная лучевая терапия, возможность использования радиофармацевтических препаратов и др. Ключевыми задачами в этой области он назвал обеспечение пятилетней выживаемости пациентов и ранней диагностики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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