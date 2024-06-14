Минздрав предложил включить онкологию в список профессиональных заболеваний
Минздрав России намерен расширить список профессиональных заболеваний и факторов, которые их вызывают, включив в него, в частности, онкологию. Проект постановления об этом опубликован в официальной базе проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке говорится, что действующие положения частично устарели. В Минздраве считают необходимым пересмотреть подходы к отнесению заболевания к профессиональному в условиях современного развития медицины.
В перечень предлагается включить 43 фактора, вызывающих рак, включая солнечное излучение, мышьяк, сажу, древесную пыль, выхлопы, дизельное топливо и др.
Председатель исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук в разговоре с «Коммерсантом» назвал расширение перечня вредных факторов правильным шагом. По его словам, это станет стимулом для работодателей улучшать условия труда, поскольку от результатов спецоценки зависит тариф страховых взносов.
В то же время глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов выразил мнение, что предложение Минздрава будет сложно применить на практике, поскольку рак может развиваться на протяжении многих лет. Определить, какой именно фактор и на каком из мест работы повлиял на здоровье, будет непросто, добавил он.
В марте 2024 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за последние пять лет в России наблюдается снижение показателей смертности от онкологических заболеваний. По его словам, практически в каждом регионе есть дистанционная лучевая терапия, возможность использования радиофармацевтических препаратов и др. Ключевыми задачами в этой области он назвал обеспечение пятилетней выживаемости пациентов и ранней диагностики.