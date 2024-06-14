Минздрав предложил включить онкологию в список профессиональных заболеваний

В то же время глава Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов выразил мнение, что предложение Минздрава будет сложно применить на практике, поскольку рак может развиваться на протяжении многих лет. Определить, какой именно фактор и на каком из мест работы повлиял на здоровье, будет непросто, добавил он.