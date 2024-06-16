Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в ростовское СИЗО

16 июня пресс-служба ФСИН по Ростовской области сообщила о захвате двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) заключенными в СИЗО-1 ГУФСИН России в регионе. На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также правоохранители и представители прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.