Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в ростовское СИЗО

Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в ростовское СИЗОЗаключенные СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников УИС
После появления информации о захвате заложников заключенными в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН, сообщает местное управление ФСИН.
Заключенные, взявшие заложников, проходят по «террористическим» статьям, передает «РИА Новости» со ссылкой на источники. Они вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками.
16 июня пресс-служба ФСИН по Ростовской области сообщила о захвате двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) заключенными в СИЗО-1 ГУФСИН России в регионе. На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также правоохранители и представители прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.
«Ведомости» направили запросы в Росгвардию и ФСИН.