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Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Центра имени Пирогова

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За доблестный труд» коллектива Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова за вклад в развитие медицинской науки и внедрение инновационных технологий в здравоохранение. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Путин наградил медиков российских учреждений здравоохранения орденом Александра Невского, орденом Пирогова, медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

16 июня Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля. Президент назвал медицину самой гуманной профессией и вспомнил пословицу «добрую душу хоть к ране прикладывай».

Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается, заявил Путин. Он отметил значимость медицины и напомнил про время коронавирусной инфекции, когда медики мужественно выполняли свой врачебный долг. Путин также поблагодарил военных медицинских работников за профессионализм и отзывчивость.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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