Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Центра имени Пирогова

Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается, заявил Путин. Он отметил значимость медицины и напомнил про время коронавирусной инфекции, когда медики мужественно выполняли свой врачебный долг. Путин также поблагодарил военных медицинских работников за профессионализм и отзывчивость.