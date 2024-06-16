Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Центра имени Пирогова
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За доблестный труд» коллектива Национального медико-хирургического центра им. Н. И. Пирогова за вклад в развитие медицинской науки и внедрение инновационных технологий в здравоохранение. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин наградил медиков российских учреждений здравоохранения орденом Александра Невского, орденом Пирогова, медалями орденов «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени.
16 июня Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля. Президент назвал медицину самой гуманной профессией и вспомнил пословицу «добрую душу хоть к ране прикладывай».
Российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается, заявил Путин. Он отметил значимость медицины и напомнил про время коронавирусной инфекции, когда медики мужественно выполняли свой врачебный долг. Путин также поблагодарил военных медицинских работников за профессионализм и отзывчивость.