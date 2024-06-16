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Полиция открыла стрельбу по напавшему на фанатов сборной Нидерландов в Гамбурге

Ведомости

В Гамбурге вооруженный киркой и «коктейлем Молотова» мужчина напал на футбольных фанатов сборной Нидерландов во время шествия по улицам, полиция применила огнестрельное оружие. Об этом пишет Bild.

Правоохранители пытались остановить нападавшего с использованием перцового баллончика. Один из офицеров произвел предупредительный выстрел в воздух, после прозвучало еще несколько выстрелов и неизвестный упал на землю.

16 июня в 16:00 мск в Гамбурге состоится матч Евро-2024 между сборными Нидерландов и Польши.

Пресс-секретарь полиции Гамбурга Сандра Левгрюн сообщила, что признаков того, что это связано с футболом, нет. По ее словам, инцидент произошел возле станции скоростной железной дороги Репербан, более чем в 1 км от официальной фан-зоны.

17-й чемпионат Европы стартовал в Германии 14 июня и продлится до 14 июля. ФРГ уже принимала чемпионат Европы 1988 г., а игры юбилейного Евро-2020, разбросанного по девяти странам, прошли в том числе и на 75-тысячной «Альянц-Арене» в Мюнхене. Там же 14 июня состоялся матч-открытие Евро-2024: сборная Германии сыграла с Шотландией (5:1 в пользу сборной Германии).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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