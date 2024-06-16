Полиция открыла стрельбу по напавшему на фанатов сборной Нидерландов в Гамбурге
В Гамбурге вооруженный киркой и «коктейлем Молотова» мужчина напал на футбольных фанатов сборной Нидерландов во время шествия по улицам, полиция применила огнестрельное оружие. Об этом пишет Bild.
Правоохранители пытались остановить нападавшего с использованием перцового баллончика. Один из офицеров произвел предупредительный выстрел в воздух, после прозвучало еще несколько выстрелов и неизвестный упал на землю.
16 июня в 16:00 мск в Гамбурге состоится матч Евро-2024 между сборными Нидерландов и Польши.
Пресс-секретарь полиции Гамбурга Сандра Левгрюн сообщила, что признаков того, что это связано с футболом, нет. По ее словам, инцидент произошел возле станции скоростной железной дороги Репербан, более чем в 1 км от официальной фан-зоны.
17-й чемпионат Европы стартовал в Германии 14 июня и продлится до 14 июля. ФРГ уже принимала чемпионат Европы 1988 г., а игры юбилейного Евро-2020, разбросанного по девяти странам, прошли в том числе и на 75-тысячной «Альянц-Арене» в Мюнхене. Там же 14 июня состоялся матч-открытие Евро-2024: сборная Германии сыграла с Шотландией (5:1 в пользу сборной Германии).