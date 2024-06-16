Полиция открыла стрельбу по напавшему на фанатов сборной Нидерландов в Гамбурге

17-й чемпионат Европы стартовал в Германии 14 июня и продлится до 14 июля. ФРГ уже принимала чемпионат Европы 1988 г., а игры юбилейного Евро-2020, разбросанного по девяти странам, прошли в том числе и на 75-тысячной «Альянц-Арене» в Мюнхене. Там же 14 июня состоялся матч-открытие Евро-2024: сборная Германии сыграла с Шотландией (5:1 в пользу сборной Германии).