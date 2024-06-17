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В Саудовской Аравии 14 иорданцев погибли во время хаджа

Ведомости

В время хаджа в Саудовской Аравии погибли 14 паломников из Иордании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление МИД Иордании. 

Не менее шести из них скончались из-за теплового удара. Еще 17 человек числятся пропавшими без вести.

МИД Иордании совместно с властями Саудовской Аравии организовали захоронение и транспортировку тел погибших в соответствии с пожеланиями их семей.

Трагедия произошла 15 июня. Информация о погибших из-за жары 16 июня не уточняется. Reuters обращает внимание, что 17 июня в Мекке прогнозируется до 47 градусов. Хадж завершится 19 июня. Ожидается, что в нем примут участие более 1,8 млн паломников.

Хадж – паломничество мусульман в Мекку. В этом году оно проходит с 14 по 19 июня. В прошлом году паломничество совершили 1,8 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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