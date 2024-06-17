В Саудовской Аравии 14 иорданцев погибли во время хаджа
В время хаджа в Саудовской Аравии погибли 14 паломников из Иордании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление МИД Иордании.
Не менее шести из них скончались из-за теплового удара. Еще 17 человек числятся пропавшими без вести.
МИД Иордании совместно с властями Саудовской Аравии организовали захоронение и транспортировку тел погибших в соответствии с пожеланиями их семей.
Трагедия произошла 15 июня. Информация о погибших из-за жары 16 июня не уточняется. Reuters обращает внимание, что 17 июня в Мекке прогнозируется до 47 градусов. Хадж завершится 19 июня. Ожидается, что в нем примут участие более 1,8 млн паломников.
Хадж – паломничество мусульман в Мекку. В этом году оно проходит с 14 по 19 июня. В прошлом году паломничество совершили 1,8 млн человек.