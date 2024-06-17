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В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 000 человек

Ведомости

В первый день празднования Курбан-байрама в Турции пострадали около 16 000 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в X.

По его словам, граждане обратились за медпомощью из-за травм, полученных при закалывании жертвенных животных. В частности, в Анкаре пострадали 1274 человека, в Стамбуле – 840, а в Измире – 416.

Коджа отметил, что к такой ситуации привело то, что ритуал выполняется непрофессионалами, и призвал обратить на это внимание тех, кто еще не закалывал животных.  

Курбан-байрам – мусульманский праздник жертвоприношения, который знаменует завершение паломничества к священным местам ислама (хаджа). В последний день хаджа в жертву приносится животное. Из его мяса мусульмане готовят блюда, которые едят сами и которыми угощают нуждающихся. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман дня – Ураза-байрам, который знаменует окончание Рамадана и снятие всех ограничений строгого поста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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