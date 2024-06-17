В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 000 человек
В первый день празднования Курбан-байрама в Турции пострадали около 16 000 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в X.
По его словам, граждане обратились за медпомощью из-за травм, полученных при закалывании жертвенных животных. В частности, в Анкаре пострадали 1274 человека, в Стамбуле – 840, а в Измире – 416.
Коджа отметил, что к такой ситуации привело то, что ритуал выполняется непрофессионалами, и призвал обратить на это внимание тех, кто еще не закалывал животных.
Курбан-байрам – мусульманский праздник жертвоприношения, который знаменует завершение паломничества к священным местам ислама (хаджа). В последний день хаджа в жертву приносится животное. Из его мяса мусульмане готовят блюда, которые едят сами и которыми угощают нуждающихся. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман дня – Ураза-байрам, который знаменует окончание Рамадана и снятие всех ограничений строгого поста.