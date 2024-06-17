В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 000 человек

Курбан-байрам – мусульманский праздник жертвоприношения, который знаменует завершение паломничества к священным местам ислама (хаджа). В последний день хаджа в жертву приносится животное. Из его мяса мусульмане готовят блюда, которые едят сами и которыми угощают нуждающихся. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман дня – Ураза-байрам, который знаменует окончание Рамадана и снятие всех ограничений строгого поста.