В Испании задержали членов ИГ за призывы атаковать «Реал Мадрид»

По данным газеты, связанный с группировкой пропагандистский центр занимался распространением радикального контента на множестве языков, включая испанский. В частности, он призывал к нападению на футбольный стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде. В одном из сообщений террористы призвали «ворваться в толпу, отвлечь охрану с помощью самодельной взрывчатки и решительно продвигаться к своей главной цели».