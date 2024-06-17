В Испании задержали членов ИГ за призывы атаковать «Реал Мадрид»
Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность одного из главных медиа-центров ИГ (группировка признана террористической и запрещена в России), участники которого призывали к нападению на игроков футбольного клуба «Реал Мадрид» и их болельщиков. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на источники, близкие к операции.
Сеть ликвидировали в сотрудничестве с Нидерландами, Румынией, Германией, Францией, Эстонией, Исландией, Интерполом и ФБР. В результате в разных районах Испании были задержаны девять человек, также уничтожены «десятки серверов», которые использовались для распространения пропаганды.
По данным газеты, связанный с группировкой пропагандистский центр занимался распространением радикального контента на множестве языков, включая испанский. В частности, он призывал к нападению на футбольный стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде. В одном из сообщений террористы призвали «ворваться в толпу, отвлечь охрану с помощью самодельной взрывчатки и решительно продвигаться к своей главной цели».
По данным газеты, центр также призывал совершать атаки на чемпионате Европы по футболу в Германии и Олимпиаде во Франции.