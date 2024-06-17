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В Испании задержали членов ИГ за призывы атаковать «Реал Мадрид»

Ведомости

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность одного из главных медиа-центров ИГ (группировка признана террористической и запрещена в России), участники которого призывали к нападению на игроков футбольного клуба «Реал Мадрид» и их болельщиков. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на источники, близкие к операции.

Сеть ликвидировали в сотрудничестве с Нидерландами, Румынией, Германией, Францией, Эстонией, Исландией, Интерполом и ФБР. В результате в разных районах Испании были задержаны девять человек, также уничтожены «десятки серверов», которые использовались для распространения пропаганды.

По данным газеты, связанный с группировкой пропагандистский центр занимался распространением радикального контента на множестве языков, включая испанский. В частности, он призывал к нападению на футбольный стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде. В одном из сообщений террористы призвали «ворваться в толпу, отвлечь охрану с помощью самодельной взрывчатки и решительно продвигаться к своей главной цели».

По данным газеты, центр также призывал совершать атаки на чемпионате Европы по футболу в Германии и Олимпиаде во Франции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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