Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянина в Казахстане
Посольство России в Астане предпринимает действия для выяснения обстоятельств гибели россиянина в Акмолинской области Казахстана, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе посольства.
По данным департамента полиции Акмолинской области, в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в убийстве пропавшего россиянина. При этом в адрес посольства официальных уведомлений и обращений от родственников по факту убийства до настоящего времени не поступало, говорится в сообщении.
«Со своей стороны, предпринимаем необходимые действия по прояснению обстоятельств случившегося. Исходим из того, что дальнейшие меры процессуального характера будут предприниматься в рамках действующей нормативно-правовой базы, в том числе двусторонней», – отметили в посольстве.
СМИ сообщали, что житель Калининграда Станислав Тарасенко приехал в Петропавловск к родственникам. 9 июня он поехал в город Щучинск и перестал выходить на связь с родными, сообщал сайт Tengrinews.kz. Волонтеры региона организовали поиски пропавшего, а 14 июня стало известно, что мужчина погиб. 17 июня полиция региона сообщила о задержании подозреваемого в убийстве.