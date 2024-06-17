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Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянина в Казахстане

Ведомости

Посольство России в Астане предпринимает действия для выяснения обстоятельств гибели россиянина в Акмолинской области Казахстана, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе посольства.

По данным департамента полиции Акмолинской области, в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в убийстве пропавшего россиянина. При этом в адрес посольства официальных уведомлений и обращений от родственников по факту убийства до настоящего времени не поступало, говорится в сообщении.

«Со своей стороны, предпринимаем необходимые действия по прояснению обстоятельств случившегося. Исходим из того, что дальнейшие меры процессуального характера будут предприниматься в рамках действующей нормативно-правовой базы, в том числе двусторонней», – отметили в посольстве.

СМИ сообщали, что житель Калининграда Станислав Тарасенко приехал в Петропавловск к родственникам. 9 июня он поехал в город Щучинск и перестал выходить на связь с родными, сообщал сайт Tengrinews.kz. Волонтеры региона организовали поиски пропавшего, а 14 июня стало известно, что мужчина погиб. 17 июня полиция региона сообщила о задержании подозреваемого в убийстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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