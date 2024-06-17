Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянина в Казахстане

По данным департамента полиции Акмолинской области, в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в убийстве пропавшего россиянина. При этом в адрес посольства официальных уведомлений и обращений от родственников по факту убийства до настоящего времени не поступало, говорится в сообщении.