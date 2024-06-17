«Германский исторический институт в Москве» объявлен нежелательной организацией
«Германский исторический институт в Москве» (Deutsches Historisches Institut Moskau) внесен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Соответствующее обновление появилось на сайте Министерства юстиции России.
Генпрокуратура приняла решение о признании организации нежелательной 30 мая. 14 июня Минюст вынес распоряжение о ее включении в соответствующий перечень. Сейчас на сайте института говорится, что он «временно приостанавливает проведение мероприятий и конкурс стипендиальных программ».
Согласно российскому законодательству, за участие в деятельности нежелательных организаций предусмотрена административная ответственность. За повторное правонарушение может последовать уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных неправительственных организаций, но 11 июня Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые позволяют объявлять таковыми любые работающие в РФ иностранные организации и штрафовать за участие в них.