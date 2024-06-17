«Германский исторический институт в Москве» объявлен нежелательной организацией

Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных неправительственных организаций, но 11 июня Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые позволяют объявлять таковыми любые работающие в РФ иностранные организации и штрафовать за участие в них.