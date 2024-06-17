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«Германский исторический институт в Москве» объявлен нежелательной организацией

Ведомости

«Германский исторический институт в Москве» (Deutsches Historisches Institut Moskau) внесен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Соответствующее обновление появилось на сайте Министерства юстиции России.

Генпрокуратура приняла решение о признании организации нежелательной 30 мая. 14 июня Минюст вынес распоряжение о ее включении в соответствующий перечень. Сейчас на сайте института говорится, что он «временно приостанавливает проведение мероприятий и конкурс стипендиальных программ».

Согласно российскому законодательству, за участие в деятельности нежелательных организаций предусмотрена административная ответственность. За повторное правонарушение может последовать уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных неправительственных организаций, но 11 июня Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые позволяют объявлять таковыми любые работающие в РФ иностранные организации и штрафовать за участие в них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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