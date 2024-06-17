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В России заблокировали партию токсичного индийского антибиотика

Ведомости

Рецептурный антибиотик для лечения бактериальных инфекций индийского производителя «Джодас Экспоим Пвт. Лтд.» был заблокирован на российской границе из-за выявленной нейротоксичности. Об этом «Ведомостям» сообщили представители Росздравнадзора и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак».

Размер партии заблокированного препарата «цефепим + сульбактам» составил более 51 000 единиц, выдача кодов маркировки для лекарства приостановлена, рассказал представитель ЦРПТ.

Росздравнадзор исследовал 12 серий индийского препарата, у большинства из них была зафиксирована выраженная нейротоксичность, которая привела к гибели испытуемых животных, объяснили в службе.

«На основании результатов испытаний установлено несоответствие по показателю "Аномальная токсичность". Кроме того, в ходе испытаний была выявлена невоспроизводимость методики по показателю "N-метилпирролидин"», – заявил представитель Росздравнадзора.

За 2023 г. Росздравнадзор заблокировал движение 449 серий недоброкачественных препаратов по 60 торговым наименованиям с помощью системы маркировки «Честный знак», писали «Ведомости» в январе. Маркировка лекарств была введена в России с 2020 г.

В январе 2024 г. Минздрав России также опубликовал законопроект, уточняющий состав общедоступной информации в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (в системе маркировки). Согласно документу, гражданам станет доступна информация о количестве и наименовании физических или юридических лиц, занимающихся обращением препаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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