В России заблокировали партию токсичного индийского антибиотика

За 2023 г. Росздравнадзор заблокировал движение 449 серий недоброкачественных препаратов по 60 торговым наименованиям с помощью системы маркировки «Честный знак», писали «Ведомости» в январе. Маркировка лекарств была введена в России с 2020 г.