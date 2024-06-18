Участки по программе «Дальневосточный гектар» получили около 130 000 человек

Программа «Дальневосточный гектар» действует в России с 2016 г. и рассчитана до 2040 г. Она ориентирована на людей, которые хотят переехать в Дальневосточный федеральный округ. Все желающие могут бесплатно получить землю, а через пять лет освоения оформить ее в собственность. Участки должны располагаться за пределами городов. Их площадь не может превышать 1 гектара на человека, но требований к возрасту получателя нет.