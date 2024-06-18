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Участки по программе «Дальневосточный гектар» получили около 130 000 человек

Ведомости

Земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» получили порядка 130 000 человек. Об этом сообщил директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк на форуме «Разговоры о важном для взрослых».

«Почти 130 000 человек уже получили земельные участки. Почти 23 000 земельных участков оформлено в собственность или в аренду», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, половина выданной земли используется под строительство жилья, треть – под сельское хозяйство. Также часть получателей занимаются предпринимательством, проектами, ориентированными на отдых и др.

Программа «Дальневосточный гектар» действует в России с 2016 г. и рассчитана до 2040 г. Она ориентирована на людей, которые хотят переехать в Дальневосточный федеральный округ. Все желающие могут бесплатно получить землю, а через пять лет освоения оформить ее в собственность. Участки должны располагаться за пределами городов. Их площадь не может превышать 1 гектара на человека, но требований к возрасту получателя нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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