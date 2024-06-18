Участки по программе «Дальневосточный гектар» получили около 130 000 человек
Земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» получили порядка 130 000 человек. Об этом сообщил директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк на форуме «Разговоры о важном для взрослых».
«Почти 130 000 человек уже получили земельные участки. Почти 23 000 земельных участков оформлено в собственность или в аренду», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, половина выданной земли используется под строительство жилья, треть – под сельское хозяйство. Также часть получателей занимаются предпринимательством, проектами, ориентированными на отдых и др.
Программа «Дальневосточный гектар» действует в России с 2016 г. и рассчитана до 2040 г. Она ориентирована на людей, которые хотят переехать в Дальневосточный федеральный округ. Все желающие могут бесплатно получить землю, а через пять лет освоения оформить ее в собственность. Участки должны располагаться за пределами городов. Их площадь не может превышать 1 гектара на человека, но требований к возрасту получателя нет.