СК возбудил три уголовных дела о коммерческих подкупах в металлургической сфере

Следственный комитет проводит обыски, допросы подозреваемых и свидетелей. По версии следствия, с 2017 по 2022 г. два руководителя московской химической производственной компании лично и через двоих посредников передавали денежные средства троим сотрудникам из руководства Красноярского алюминиевого завода. Они производили коммерческие подкупы за прохождение испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для поставок на завод. Так, за указанный период времени было передано более 15 млн руб.