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СК возбудил три уголовных дела о коммерческих подкупах в металлургической сфере

Ведомости

Главное Следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудило три уголовных дела о коммерческих подкупах в металлургической сфере. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Уголовные дела возбуждены на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю и службы безопасности Красноярского алюминиевого завода (входит в состав компании «Русал». – «Ведомости»)», – говорится в сообщении.

Три уголовных дела возбуждены в отношении двоих руководителей химической производственной компании, двоих посредников и троих сотрудников руководящего состава предприятия. Они подозреваются в незаконной передаче денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ), посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ), а также в незаконном получении средств (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Следственный комитет проводит обыски, допросы подозреваемых и свидетелей. По версии следствия, с 2017 по 2022 г. два руководителя московской химической производственной компании лично и через двоих посредников передавали денежные средства троим сотрудникам из руководства Красноярского алюминиевого завода. Они производили коммерческие подкупы за прохождение испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для поставок на завод. Так, за указанный период времени было передано более 15 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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