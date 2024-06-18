СК возбудил три уголовных дела о коммерческих подкупах в металлургической сфере
Главное Следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудило три уголовных дела о коммерческих подкупах в металлургической сфере. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«Уголовные дела возбуждены на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю и службы безопасности Красноярского алюминиевого завода (входит в состав компании «Русал». – «Ведомости»)», – говорится в сообщении.
Три уголовных дела возбуждены в отношении двоих руководителей химической производственной компании, двоих посредников и троих сотрудников руководящего состава предприятия. Они подозреваются в незаконной передаче денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ), посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ), а также в незаконном получении средств (ч. 8 ст. 204 УК РФ).
Следственный комитет проводит обыски, допросы подозреваемых и свидетелей. По версии следствия, с 2017 по 2022 г. два руководителя московской химической производственной компании лично и через двоих посредников передавали денежные средства троим сотрудникам из руководства Красноярского алюминиевого завода. Они производили коммерческие подкупы за прохождение испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для поставок на завод. Так, за указанный период времени было передано более 15 млн руб.