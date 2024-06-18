В Киеве совершено покушение на казахстанского активиста
В Киеве неизвестный выстрелил в активиста из Казахстана Айдоса Садыкова, он находится в тяжелом состоянии после покушения, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Нападение на Садыкова произошло на улице Ярмолы, когда тот подошел к машине, сообщили в полиции. Мужчина был вместе с женой Натальей Садыковой, она не пострадала. Женщина позднее подтвердила, что на его мужа произошло покушение. Это случилось возле их дома, написала она в соцсетях.
Садыков после нападения находится в тяжелом состоянии, сообщили собеседники издания. По их информации, мужчине выстрелили в голову, используя глушитель.
По данным «Страны», Садыков получил на Украине официальный статус беженца, он живет в Киеве с 2014 г. Супруги вместе вели оппозиционный проект «Басе». У себя на родине оппозиционер объявлен в розыск за разжигание розни, а созданный им Telegram-канал известен резкой критикой в адрес властей Казахстана, пишут СМИ.