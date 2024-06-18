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В Киеве совершено покушение на казахстанского активиста

Ведомости

В Киеве неизвестный выстрелил в активиста из Казахстана Айдоса Садыкова, он находится в тяжелом состоянии после покушения, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Нападение на Садыкова произошло на улице Ярмолы, когда тот подошел к машине, сообщили в полиции. Мужчина был вместе с женой Натальей Садыковой, она не пострадала. Женщина позднее подтвердила, что на его мужа произошло покушение. Это случилось возле их дома, написала она в соцсетях.

Садыков после нападения находится в тяжелом состоянии, сообщили собеседники издания. По их информации, мужчине выстрелили в голову, используя глушитель.

По данным «Страны», Садыков получил на Украине официальный статус беженца, он живет в Киеве с 2014 г. Супруги вместе вели оппозиционный проект «Басе». У себя на родине оппозиционер объявлен в розыск за разжигание розни, а созданный им Telegram-канал известен резкой критикой в адрес властей Казахстана, пишут СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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