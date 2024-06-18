В Киеве совершено покушение на казахстанского активиста

Нападение на Садыкова произошло на улице Ярмолы, когда тот подошел к машине, сообщили в полиции. Мужчина был вместе с женой Натальей Садыковой, она не пострадала. Женщина позднее подтвердила, что на его мужа произошло покушение. Это случилось возле их дома, написала она в соцсетях.