В Эстонии профессора Вячеслава Морозова приговорили к шести годам за шпионаж

При этом университет был для Морозова площадкой, а не целью, утверждает следствие. Он не вмешивался в академическую деятельность, а все исследования, которыми он руководил, актуальны и по сей день. Морозов не получал никакой информации, охраняемой государственной тайной, но якобы предоставлял информацию о внутренней, внешней политике и политике безопасности Эстонии. Он также якобы собирал и передавал информацию о гражданах Эстонии, которая могла быть использована российскими спецслужбами для вербовки. По мнению следствия, Морозов получал зарплату за свою разведывательную деятельность, но она была незначительной по сравнению с его зарплатой лектора.