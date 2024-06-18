В Эстонии профессора Вячеслава Морозова приговорили к шести годам за шпионаж
Харьюский уездный суд Эстонии признал бывшего профессора международной политической теории Тартуского университета Вячеслава Морозова виновным в действиях в интересах и от имени России против страны и приговорил к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом сообщает ERR.
В срок наказания будет включено время, отбытое в предварительном заключении (c 3 января 2024 г.).
По версии следствия, Морозов был якобы завербован российскими спецслужбами еще в начале 1990-х гг., он пребывал в статусе российского агента более 30 лет, но в начале был неактивен. Активная работа Морозова якобы началась в 2010 г., когда он переехал в Эстонию и подал заявление о приеме на работу преподавателем в Тартуский университет.
При этом университет был для Морозова площадкой, а не целью, утверждает следствие. Он не вмешивался в академическую деятельность, а все исследования, которыми он руководил, актуальны и по сей день. Морозов не получал никакой информации, охраняемой государственной тайной, но якобы предоставлял информацию о внутренней, внешней политике и политике безопасности Эстонии. Он также якобы собирал и передавал информацию о гражданах Эстонии, которая могла быть использована российскими спецслужбами для вербовки. По мнению следствия, Морозов получал зарплату за свою разведывательную деятельность, но она была незначительной по сравнению с его зарплатой лектора.
Морозов – россиянин, до 2010 г. он работал в Санкт-Петербургском государственном университете, затем переехал в Эстонию и устроился в Тартуский университет. С 2016 по 2023 г. являлся профессором исследований Европейского союза и России, с 1 сентября 2023-го по 11 января 2024 г. – профессором международной политической теории.