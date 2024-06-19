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Парламентская комиссия предложила создать институт изучения причин преступности

Ведомости

Комиссия по парламентскому расследованию преступлений киевского режима в отношении детей предложила президенту РФ Владимиру Путину инициировать создание института изучения причин преступности на базе Верховного суда и Госдумы, следует из итогового доклада комиссии.

«Парламентская комиссия считает необходимым обратиться к президенту РФ по следующим вопросам. <…> Рассмотреть возможность инициировать создание на базе Верховного суда РФ и ГД Федерального собрания РФ института изучения причин преступности», – указано в документе.

В докладе отмечено, что аналогичное ведомство функционировало при Верховному суде и Генпрокуратуре СССР. Комиссия утверждает, что институт позволит пресекать преступность посредством изучения ее «институциональных и социальных причин».

19 июня комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима рекомендовала Генеральной прокуратуре РФ и ФСБ признать вооруженные силы Украины (ВСУ) террористической организацией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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