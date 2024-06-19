Парламентская комиссия предложила создать институт изучения причин преступности
Комиссия по парламентскому расследованию преступлений киевского режима в отношении детей предложила президенту РФ Владимиру Путину инициировать создание института изучения причин преступности на базе Верховного суда и Госдумы, следует из итогового доклада комиссии.
«Парламентская комиссия считает необходимым обратиться к президенту РФ по следующим вопросам. <…> Рассмотреть возможность инициировать создание на базе Верховного суда РФ и ГД Федерального собрания РФ института изучения причин преступности», – указано в документе.
В докладе отмечено, что аналогичное ведомство функционировало при Верховному суде и Генпрокуратуре СССР. Комиссия утверждает, что институт позволит пресекать преступность посредством изучения ее «институциональных и социальных причин».
19 июня комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима рекомендовала Генеральной прокуратуре РФ и ФСБ признать вооруженные силы Украины (ВСУ) террористической организацией.