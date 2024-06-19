Парламентская комиссия выступила за признание ВСУ террористической организацией

После начала специальной военной операции российские политики неоднократно выступали с призывами признать Украину и режим ее президента Владимира Зеленского террористическими. В частности, летом 2022 г. с такими инициативам выступали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Пока воплощения в жизнь эти идеи не получили.