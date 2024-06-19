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Парламентская комиссия выступила за признание ВСУ террористической организацией

Ведомости

Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима порекомендует Генеральной прокуратуре РФ и ФСБ признать вооруженные силы Украины (ВСУ) террористической организацией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении доклад комиссии.

Госдума и Совет Федерации планируют утвердить документ 19 июня. В докладе, помимо ВСУ, также рекомендовано объявить террористическими организациями Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны. Рекомендация поясняется тем, что преступные действия перечисленных структур привели к гибели сотни детей, передает агентство.

После начала специальной военной операции российские политики неоднократно выступали с призывами признать Украину и режим ее президента Владимира Зеленского террористическими. В частности, летом 2022 г. с такими инициативам выступали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Пока воплощения в жизнь эти идеи не получили.

В апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости» заявила, что Украину нельзя признать государством-террористом, поскольку в международном праве нет такого понятия, при этом СБУ можно считать террористической структурой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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