Парламентская комиссия выступила за признание ВСУ террористической организацией
Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима порекомендует Генеральной прокуратуре РФ и ФСБ признать вооруженные силы Украины (ВСУ) террористической организацией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении доклад комиссии.
Госдума и Совет Федерации планируют утвердить документ 19 июня. В докладе, помимо ВСУ, также рекомендовано объявить террористическими организациями Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) минобороны страны. Рекомендация поясняется тем, что преступные действия перечисленных структур привели к гибели сотни детей, передает агентство.
После начала специальной военной операции российские политики неоднократно выступали с призывами признать Украину и режим ее президента Владимира Зеленского террористическими. В частности, летом 2022 г. с такими инициативам выступали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Пока воплощения в жизнь эти идеи не получили.
В апреле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости» заявила, что Украину нельзя признать государством-террористом, поскольку в международном праве нет такого понятия, при этом СБУ можно считать террористической структурой.