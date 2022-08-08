Клишас предложил признать режим Зеленского террористической организацией
Режим президента Украины Владимира Зеленского следует признать террористической организаций. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Режим Зеленского должен быть признан террористической организацией. Хунта в Киеве занялась ядерным терроризмом», — написал сенатор в своем Telegram-канале. Так Клишас отреагировал на обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции, начался пожар. Позже власти региона сообщили об устранении огня.
Ранее сегодня посольство России в США призвало ООН и Международное агентство по атомной энергии обратить внимание на действия Киева и осудить их. Дипломаты подчеркнули, что обстрелы украинских военных угрожают ядерной безопасности всей Европы. Позже события прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал страны, «имеющие абсолютное влияние на Киев», использовать его для прекращения обстрелов атомной электростанции.
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