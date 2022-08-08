Песков призвал страны воздействовать на Киев для прекращения обстрелов Запорожской АЭС
Страны, имеющие абсолютное влияние на Киев, должны использовать его для прекращения обстрелов Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил – это потенциально крайне опасная деятельность, чрезвычайно опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной и огромной территории, включая территорию Европы», — отметил представитель Кремля.
По его словам, российская сторона рассчитывает, что те страны, которые имеют «абсолютное влияние» на украинское руководство, используют его, чтобы исключить продолжение таких обстрелов.
5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередном обстреле Запорожской АЭС с украинской стороны. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции, начался пожар. Позже власти региона сообщили об устранении огня.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса