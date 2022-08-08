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Песков призвал страны воздействовать на Киев для прекращения обстрелов Запорожской АЭС

Ведомости

Страны, имеющие абсолютное влияние на Киев, должны использовать его для прекращения обстрелов Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил – это потенциально крайне опасная деятельность, чрезвычайно опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной и огромной территории, включая территорию Европы», — отметил представитель Кремля. 

По его словам, российская сторона рассчитывает, что те страны, которые имеют «абсолютное влияние» на украинское руководство, используют его, чтобы исключить продолжение таких обстрелов. 

5 августа ВГА Запорожской области сообщила об очередном обстреле Запорожской АЭС с украинской стороны. В результате были повреждены две линии электропередачи и водопровод. Минобороны России назвало действия Украины «ядерным терроризмом». В ведомстве отметили, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу. Ночью 7 августа ВСУ снова нанесли удар по атомной электростанции, начался пожар. Позже власти региона сообщили об устранении огня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных