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Матвиенко предложила признать СБУ террористической организацией

Ведомости

Украину нельзя признать государством-террористом, поскольку в международном праве нет такого понятия, при этом Службу безопасности Украины (СБУ) можно считать террористической структурой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости». 

«Киевский режим – это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре», – сказала она.

Матвиенко добавила, что поддерживает признание СБУ террористической структурой, поскольку спецслужба является «непосредственным разработчиком» терактов на территории России. Спикер СФ также обратила внимание, что Киев организует атаки «при поддержке ЦРУ и других западных разведок».

31 марта МИД России потребовал от Украины немедленно арестовать и выдать всех лиц, причастных к терактам, совершенным в России. В ведомстве напомнили о ряде терактов, в результате которых были убиты журналистка Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский и водитель писателя Захара Прилепина (сам Прилепин также тяжело пострадал). В частности, МИД призвал арестовать главу СБУ Василия Малюка.

В России против него возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка. Глава СБУ объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Ранее Малюк признался, что лично готовил взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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