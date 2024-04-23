Матвиенко предложила признать СБУ террористической организацией

31 марта МИД России потребовал от Украины немедленно арестовать и выдать всех лиц, причастных к терактам, совершенным в России. В ведомстве напомнили о ряде терактов, в результате которых были убиты журналистка Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский и водитель писателя Захара Прилепина (сам Прилепин также тяжело пострадал). В частности, МИД призвал арестовать главу СБУ Василия Малюка.