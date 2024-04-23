Матвиенко предложила признать СБУ террористической организацией
Украину нельзя признать государством-террористом, поскольку в международном праве нет такого понятия, при этом Службу безопасности Украины (СБУ) можно считать террористической структурой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости».
«Киевский режим – это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре», – сказала она.
Матвиенко добавила, что поддерживает признание СБУ террористической структурой, поскольку спецслужба является «непосредственным разработчиком» терактов на территории России. Спикер СФ также обратила внимание, что Киев организует атаки «при поддержке ЦРУ и других западных разведок».
31 марта МИД России потребовал от Украины немедленно арестовать и выдать всех лиц, причастных к терактам, совершенным в России. В ведомстве напомнили о ряде терактов, в результате которых были убиты журналистка Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский и водитель писателя Захара Прилепина (сам Прилепин также тяжело пострадал). В частности, МИД призвал арестовать главу СБУ Василия Малюка.
В России против него возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка. Глава СБУ объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Ранее Малюк признался, что лично готовил взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 г.