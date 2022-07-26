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В Госдуме предложили признать Украину террористическим государством

Ведомости

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале. 

«По действующему российскому законодательству террористической может быть признана только организация, однако в настоящее время некоторые страны умышленно организовывают теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения. В первую очередь я, естественно, имею в виду Украину с ее «офисом Зеленского», — написал Миронов.

Признавать государство террористическим собираются на основании нескольких критериев. Оно должно быть ответственно за организацию взрывов, поджогов и других действий, которые создают опасность для жизни человека. Также государство может получить такой статус за «организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества». Третьим основанием будут являться призывы к отчуждению части территории России и нарушение ее территориальной целостности. Депутаты считают, что с таким государством следует разорвать все дипломатические отношения.

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Также авторы законопроекта предлагают конфисковывать имущество, принадлежащее гражданам «террористического государства», и обращать его в доход России для возмещения ущерба пострадавшим от такой страны. Миронов отметил, что те же меры должны быть приняты в отношении стран - пособниц терроризма. Таким образом он намекнул на страны НАТО. Лидер партии предложил признать США и другие страны, поддерживающие Киев, «спонсорами терроризма».

Ранее в Госдуме предложили без суда блокировать ресурсы, которые содержат материалы с призывами к сбору денег для финансирования противника в условиях военных действий. Новые поправки будут внесены в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Отмечается, что законопроект уже поддержан профильными ведомствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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