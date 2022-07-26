В Госдуме предложили признать Украину террористическим государством

Признавать государство террористическим собираются на основании нескольких критериев. Оно должно быть ответственно за организацию взрывов, поджогов и других действий, которые создают опасность для жизни человека. Также государство может получить такой статус за «организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества». Третьим основанием будут являться призывы к отчуждению части территории России и нарушение ее территориальной целостности. Депутаты считают, что с таким государством следует разорвать все дипломатические отношения.