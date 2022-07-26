В Госдуме предложили признать Украину террористическим государством
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
«По действующему российскому законодательству террористической может быть признана только организация, однако в настоящее время некоторые страны умышленно организовывают теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения. В первую очередь я, естественно, имею в виду Украину с ее «офисом Зеленского», — написал Миронов.
Признавать государство террористическим собираются на основании нескольких критериев. Оно должно быть ответственно за организацию взрывов, поджогов и других действий, которые создают опасность для жизни человека. Также государство может получить такой статус за «организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества». Третьим основанием будут являться призывы к отчуждению части территории России и нарушение ее территориальной целостности. Депутаты считают, что с таким государством следует разорвать все дипломатические отношения.
Также авторы законопроекта предлагают конфисковывать имущество, принадлежащее гражданам «террористического государства», и обращать его в доход России для возмещения ущерба пострадавшим от такой страны. Миронов отметил, что те же меры должны быть приняты в отношении стран - пособниц терроризма. Таким образом он намекнул на страны НАТО. Лидер партии предложил признать США и другие страны, поддерживающие Киев, «спонсорами терроризма».
Ранее в Госдуме предложили без суда блокировать ресурсы, которые содержат материалы с призывами к сбору денег для финансирования противника в условиях военных действий. Новые поправки будут внесены в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Отмечается, что законопроект уже поддержан профильными ведомствами.
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