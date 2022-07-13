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Политика

Пророссийские власти Херсона обвинили ВСУ в поджоге полей

Ведомости

Украинские военные поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — отметил Стремоусов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, минувшей ночью украинская армия также пыталась обстрелять Херсон. По городу выпустили не менее шести снарядов, но все их сбила система ПВО, уточнил он.

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона 2 марта. 4 июля в Херсонской области было сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России.

В конце июня в ВГА региона заявили о подготовке референдума по вхождению в состав России. В Совфеде отметили, что рассмотрят вопрос о присоединении ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины к России, если в регионах пройдут референдумы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области уже в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных