Пророссийские власти Херсона обвинили ВСУ в поджоге полей
Украинские военные поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.
«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно», — отметил Стремоусов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, минувшей ночью украинская армия также пыталась обстрелять Херсон. По городу выпустили не менее шести снарядов, но все их сбила система ПВО, уточнил он.
Минобороны России сообщило о взятии под контроль Херсона 2 марта. 4 июля в Херсонской области было сформировано новое правительство, в которое вошли местные граждане и управленцы из России.
В конце июня в ВГА региона заявили о подготовке референдума по вхождению в состав России. В Совфеде отметили, что рассмотрят вопрос о присоединении ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины к России, если в регионах пройдут референдумы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области уже в июле.
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