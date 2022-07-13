Пророссийские власти Херсона обвинили ВСУ в поджоге полей

В конце июня в ВГА региона заявили о подготовке референдума по вхождению в состав России. В Совфеде отметили, что рассмотрят вопрос о присоединении ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины к России, если в регионах пройдут референдумы. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 7 июня сообщил, что рассчитывает на референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области уже в июле.