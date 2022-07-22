В Запорожской области сообщили о массированном артобстреле со стороны Украины
Администрация Запорожской области сообщила, что вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированный артиллерийский обстрел населенных пунктов региона, передает «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова.
По его словам, обстрел велся из южных пригородов Запорожья из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. Он также добавил, что сработала система противовоздушной обороны. Уточняется, что информация о потерпевших и разрушениях пока отсутствует.
Ранее обстрелы Запорожской области со стороны ВСУ привели к пожарам, в результате которых регион потерял около 20 000 т пшеницы за полторы недели. В пресс-службе ВГА отметили, что факты умышленного уничтожения урожая пшеницы со стороны Украины будут восприниматься как акт терроризма.
Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию Украины. В ответ на эти действия западные страны ввели санкции в отношении России. Накануне, 21 июля, Евросоюз ввел седьмой пакет санкций, который, помимо всего прочего, включает эмбарго на российское золото.
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