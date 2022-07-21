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Медведев заявил о необходимости отодвинуть ВСУ «подальше»

Ведомости

Войска Украины нужно отодвинуть не только от Донецка, но и «пошире», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе посещения пункта временного размещения эвакуированных из Донбасса и с Украины.

На призывы людей быстрее отодвинуть ВСУ от Донецка Медведев заявил: «И не только от Донецка, теперь нужно пошире все [сделать]» (цитата по ТАСС).

По его словам, все задачи спецоперации будут доведены до конца, чтобы в Донбассе стало спокойно. «Мы с вами один народ, мы одна семья. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили и в рамках специальной военной операции, и по другим направлениям, сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно и комфортно», — подчеркнул Медведев.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости» и RT, что география спецоперации изменилась: теперь это не только ДНР и ЛНР, но и Херсонская, Запорожская области и другие территории. Он отметил, что по мере накачивания Украины иностранным дальнобойным оружием географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных