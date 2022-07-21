Медведев заявил о необходимости отодвинуть ВСУ «подальше»
Войска Украины нужно отодвинуть не только от Донецка, но и «пошире», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе посещения пункта временного размещения эвакуированных из Донбасса и с Украины.
На призывы людей быстрее отодвинуть ВСУ от Донецка Медведев заявил: «И не только от Донецка, теперь нужно пошире все [сделать]» (цитата по ТАСС).
По его словам, все задачи спецоперации будут доведены до конца, чтобы в Донбассе стало спокойно. «Мы с вами один народ, мы одна семья. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили и в рамках специальной военной операции, и по другим направлениям, сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно и комфортно», — подчеркнул Медведев.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости» и RT, что география спецоперации изменилась: теперь это не только ДНР и ЛНР, но и Херсонская, Запорожская области и другие территории. Он отметил, что по мере накачивания Украины иностранным дальнобойным оружием географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля.
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