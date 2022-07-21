Медведев заявил о необходимости отодвинуть ВСУ «подальше»

По его словам, все задачи спецоперации будут доведены до конца, чтобы в Донбассе стало спокойно. «Мы с вами один народ, мы одна семья. Не сомневайтесь, что мы все, что наметили и в рамках специальной военной операции, и по другим направлениям, сделаем, все доведем до конца. Так, чтобы было спокойно, мирно и комфортно», — подчеркнул Медведев.