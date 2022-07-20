Лавров: географические задачи спецоперации изменились
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» и RT заявил, что географические задачи военной спецоперации России на Украине изменились. По его словам, теперь это не только Донецкая и Луганская народная республики, но и ряд других территорий.
«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — отметил министр. Лавров добавил, что по мере того как Запад накачивает Украину дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Ее заявленная цель — защита жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», утверждал президент РФ Владимир Путин. В начале марта Минобороны России объявило о взятии под контроль Херсонской области. На сегодняшний день в регионе действует военно-гражданские администрации, которые заявляют о планах провести референдум о вступлении в состав России. Украина заявляла о планах вернуть область под свой контроль.
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