Лавров: географические задачи спецоперации изменились

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — отметил министр. Лавров добавил, что по мере того как Запад накачивает Украину дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.