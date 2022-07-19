Песков отметил оправданность спецоперации после заявлений Киева о Крыме
Заявления властей Украины о планах уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым подтверждают, что спецоперация России оправдана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов сообщил, что с помощью западного оружия Киев планирует уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым, передают «РИА Новости». По его словам, власти Украины обсуждают с западными странами возможность использовать поставленное оружие для ударов по Крыму. Киев должен хорошо обдумать, планирует ли он захватить полуостров дипломатическим или военным методом, добавил Гаврилов.
Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты HIMARS против российских объектов в Крыму. 17 июля зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае атаки на Крым для властей Украины наступит судный день.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.