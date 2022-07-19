Песков отметил оправданность спецоперации после заявлений Киева о Крыме

Ранее замглавы минобороны Украины Владимир Гаврилов сообщил, что с помощью западного оружия Киев планирует уничтожить Черноморский флот России и забрать Крым, передают «РИА Новости». По его словам, власти Украины обсуждают с западными странами возможность использовать поставленное оружие для ударов по Крыму. Киев должен хорошо обдумать, планирует ли он захватить полуостров дипломатическим или военным методом, добавил Гаврилов.