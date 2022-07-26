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Общество

В Госдуме предложили без суда блокировать призывы к сбору средств противнику

Ведомости

В России могут ввести внесудебную блокировку ресурсов, которые содержат материалы с призывами к сбору денег для финансирования противника в условиях военных действий. С такой инициативой выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает Telegram-канал комитета. 

«Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге могут идти на содержание украинских боевиков и неонацистов. Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма», — заявил Пискарев. 

Новые поправки будут внесены в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Законопроект уже поддержан профильными ведомствами, отмечает пресс-служба комитета.

Впоследствии, уже после окончательной законодательной проработки, инициатива будет рассмотрена комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, далее она будет направлена непосредственно в Госдуму. 

27 мая директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина предложила изменить механизм блокировок в интернете, расширив перечень запрещенного контента и сделав блокировки «превентивными». «Иного пути у нас абсолютно нет, иначе нас захлестнет потоком деструктивной информации, которая окружает и детей, и подростков каждый день, не только в пространстве социальных сетей, но и в других медиа», — заявила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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