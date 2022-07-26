В Госдуме предложили без суда блокировать призывы к сбору средств противнику
В России могут ввести внесудебную блокировку ресурсов, которые содержат материалы с призывами к сбору денег для финансирования противника в условиях военных действий. С такой инициативой выступил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает Telegram-канал комитета.
«Нами зафиксированы случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге могут идти на содержание украинских боевиков и неонацистов. Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма», — заявил Пискарев.
Новые поправки будут внесены в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Законопроект уже поддержан профильными ведомствами, отмечает пресс-служба комитета.
Впоследствии, уже после окончательной законодательной проработки, инициатива будет рассмотрена комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, далее она будет направлена непосредственно в Госдуму.
27 мая директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина предложила изменить механизм блокировок в интернете, расширив перечень запрещенного контента и сделав блокировки «превентивными». «Иного пути у нас абсолютно нет, иначе нас захлестнет потоком деструктивной информации, которая окружает и детей, и подростков каждый день, не только в пространстве социальных сетей, но и в других медиа», — заявила она.
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