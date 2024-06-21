Суд в Москве арестовал студентов-медиков по делу о дачи взятки при зачете

Раче Саркисяна и Халила Бабаева отправили под домашний арест до 18 августа. Студенты обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Наказание по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы.