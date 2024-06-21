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Суд в Москве арестовал студентов-медиков по делу о дачи взятки при зачете

Ведомости

Бутырский суд Москвы арестовал студентов Российского университета медицины по делу дачи взятки за проставление зачета, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Раче Саркисяна и Халила Бабаева отправили под домашний арест до 18 августа. Студенты обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Наказание по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, студенты вступили в преступный сговор с иными лицами для получения зачета по одной из учебных дисциплин без надлежащей оценки знания.

19 июня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что доцента Российского университета медицины (ранее – Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова) задержали в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов. 

По данным агентства, преподаватель помогал студентам за денежное вознаграждение сдать экзамены. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря университета Владимира Замжицкого писал, что следственные действия в медвузе по делу о взятках касаются одного студента и преподавателя, вуз активно сотрудничает со следствием.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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