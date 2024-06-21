Суд в Москве арестовал студентов-медиков по делу о дачи взятки при зачете
Бутырский суд Москвы арестовал студентов Российского университета медицины по делу дачи взятки за проставление зачета, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Раче Саркисяна и Халила Бабаева отправили под домашний арест до 18 августа. Студенты обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Наказание по этой части – от пяти до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, студенты вступили в преступный сговор с иными лицами для получения зачета по одной из учебных дисциплин без надлежащей оценки знания.
19 июня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что доцента Российского университета медицины (ранее – Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова) задержали в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов.
По данным агентства, преподаватель помогал студентам за денежное вознаграждение сдать экзамены. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря университета Владимира Замжицкого писал, что следственные действия в медвузе по делу о взятках касаются одного студента и преподавателя, вуз активно сотрудничает со следствием.