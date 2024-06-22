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Евгений Новицкий отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Ведомости

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца бизнесмена Евгения Новицкого, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в рамках дела о хищении средств АО «НПФ «Урал ФД». Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 20 августа 2024 г., с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», – говорится в сообщении.

Новицкий и иные лица, считает следствие, действуя в составе группы по предварительному сговору и имея корыстный умысел на хищение денежных средств АО «НПФ «Урал ФД», под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах планировали похитить денежные средства АО «НПФ «Урал ФД», пенсионных резервов и пенсионных накоплений его участников, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги «по завышенной стоимости, не на рыночных условиях».

В рамках этого же дела, следует из сообщения пресс-службы, индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев бьл арестован на два месяца. Еще один фигурант – Ольга Илларионова – была отправлена под домашний арест.

Банк России аннулировал лицензию АО НПФ «Урал ФД» в июне 2016 г. Фонд осуществлял деятельность по двум направлениям: негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. По итогам 2015 г. ему в рамках обязательного пенсионного страхования доверили накопительную часть пенсии более 19 000 человек, размер пенсионных накоплений составлял 890 млн руб. Договоры негосударственного пенсионного обеспечения с фондом заключили около 10 000 человек. Размер пенсионных резервов фонда по итогам 2015 г. составлял 117 млн. руб.

Новицкий был задержан вечером 20 июня у себя дома. Оперативники также провели обыск.

Евгений Новицкий с 1995 по 2005 г. занимал пост президента АФК «Система». Затем он стал председателем совета директоров компании (до 2006 г.), после – членом совета директоров (с 2006 по 2013 г.). С 2011 по 2013 г. также был независимым директором АФК «Система». В последние годы Новицкий занимал пост в «Фосагро». Представитель компании говорил «Ведомостям», что Новицкий работал в должности первого заместителя генерального директора «Фосагро» с апреля 2019 г. После введения зарубежных санкций в его отношении в июне 2022 г. он ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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