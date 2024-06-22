Бастрыкин заявил о причастности эсэсовца Гунько к убийству 500 граждан СССР
Ветеран украинской дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько (Хунка) и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».
«Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 г., выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР», – сказал глава ведомства.
Бастрыкин уточнил, что в числе убитых были евреи и поляки.
22 сентября 2023 г. канадский депутат Энтони Рота пригласил украинского ветерана-эсэсовца на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения перед каждым пережившим холокост и ветераном Второй мировой войны. Посольство России в Оттаве отреагировало нотой протеста в МИД Канады. 26 октября 2023 г. МВД объявило Хунку в розыск, ранее ему заочно предъявили обвинение в геноциде во время Великой Отечественной войны.
Посол РФ Олег Степанов 13 февраля пытался выяснить, заявил ли Гунько о своем нацистском прошлом при получении канадского гражданства. Дипломат подчеркнул, что если он соврал в этом вопросе, то это повод для автоматического лишения гражданства.