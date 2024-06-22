Бастрыкин заявил о причастности эсэсовца Гунько к убийству 500 граждан СССР

22 сентября 2023 г. канадский депутат Энтони Рота пригласил украинского ветерана-эсэсовца на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения перед каждым пережившим холокост и ветераном Второй мировой войны. Посольство России в Оттаве отреагировало нотой протеста в МИД Канады. 26 октября 2023 г. МВД объявило Хунку в розыск, ранее ему заочно предъявили обвинение в геноциде во время Великой Отечественной войны.