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Бастрыкин заявил о причастности эсэсовца Гунько к убийству 500 граждан СССР

Ведомости

Ветеран украинской дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько (Хунка) и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости».

«Хунка и другие представители "Галичины" в 1944 г., выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР», – сказал глава ведомства.

Бастрыкин уточнил, что в числе убитых были евреи и поляки.

22 сентября 2023 г. канадский депутат Энтони Рота пригласил украинского ветерана-эсэсовца на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения перед каждым пережившим холокост и ветераном Второй мировой войны. Посольство России в Оттаве отреагировало нотой протеста в МИД Канады. 26 октября 2023 г. МВД объявило Хунку в розыск, ранее ему заочно предъявили обвинение в геноциде во время Великой Отечественной войны.

Посол РФ Олег Степанов 13 февраля пытался выяснить, заявил ли Гунько о своем нацистском прошлом при получении канадского гражданства. Дипломат подчеркнул, что если он соврал в этом вопросе, то это повод для автоматического лишения гражданства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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