По ходатайству патриарха Кирилла на Украине освободили митрополита УПЦ Ионафана
Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких) был освобожден на Украине по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Ионафан был освобожден 22 июня и в скором времени прибудет в Москву – для прохождения лечения и реабилитации. В марте 2024 г. во время нахождения под домашним арестом в ожидании апелляционного решения суда он был госпитализирован в связи с инсультом.
7 августа 2023 г. Винницкий городской суд приговорил митрополита к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества в том числе по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины).