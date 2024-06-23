Один полицейский погиб в результате нападения на церковь и синагогу в Дагестане
В Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Об этом сообщает управление МВД по Республике Дагестан.
«Правоохранительные органы подняты по тревоге, предпринимаются все необходимые меры. Более подробную информацию сообщим дополнительно», – написал он в своем Telegram-канале.
Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые объявлен в ориентировку: «Фольксваген Поло» белого цвета госномер 921. Обстоятельства случившего еще уточняются, добавили в ведомстве.
Также правоохранители сообщают, что в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. По предварительной информации, один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет. Объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются.