Один полицейский погиб в результате нападения на церковь и синагогу в Дагестане

Также правоохранители сообщают, что в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС. По предварительной информации, один сотрудник полиции ранен, информации о погибших сотрудниках и гражданских пока нет. Объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются.