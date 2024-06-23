ТАСС: в ходе стрельбы на границе России и Абхазии убит мужчина
В Абхазии вблизи от границы с Россией произошла стрельба, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.
«По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все – местные жители», – сказал собеседник агентства.
Личности стрелявших устанавливаются, также проводятся мероприятия по их задержанию. В прокуратуре добавили, что инцидент не повлиял на перемещение людей через границу, ситуация там остается стабильной.
Незадолго до этого 23 июня управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, погибли двое полицейских, также сообщалось об убийстве священника. Правоохранители заявили, что боестолкновение еще продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. Жителей города призвали не выходить из домов без острой необходимости.