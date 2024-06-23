ТАСС: в ходе стрельбы на границе России и Абхазии убит мужчина

Незадолго до этого 23 июня управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, погибли двое полицейских, также сообщалось об убийстве священника. Правоохранители заявили, что боестолкновение еще продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. Жителей города призвали не выходить из домов без острой необходимости.