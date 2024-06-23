В Дагестане ликвидированы двое участвовавших в нападении боевиков

Вечером 23 июня управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, погибли священник, охранник церкви и двое полицейских, еще семь правоохранителей были ранены.