В Дагестане ликвидированы двое участвовавших в нападении боевиков
В Дагестане силовики ликвидировали двух боевиков, причастных к вооруженному нападению на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».
«Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается», – говорится в сообщении.
Вечером 23 июня управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, погибли священник, охранник церкви и двое полицейских, еще семь правоохранителей были ранены.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что злоумышленники пытались дестабилизировать общественную ситуацию. В регионе объявлен план «Перехват», личности нападавших устанавливаются.