Патриарх Кирилл осудил атаку ВСУ на Севастополь

Севастополь подвергся ракетной атаке днем 23 июня. По информации Минобороны РФ, обстрел произошел около 12:15 по гражданской инфраструктуре города с применением оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. По данным губернатора Михаила Развожаева, погибли четыре человека, включая двух детей, за медицинской помощью обратились 144 человека.