Патриарх Кирилл осудил атаку ВСУ на Севастополь
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил атаку ВСУ на Севастополь, которая была предпринята в святой для православных верующих день Святой Троицы. Это следует из его заявления, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
«Поразительный цинизм совершителей террористического акта, приурочивших его к великому православному празднику – дню Святой Троицы, в очередной раз свидетельствуют о бездне духовного и нравственного падения исполнителей и заказчиков преступления, для которых поистине не осталось ничего святого», – говорится в заявлении.
Он также выразил соболезнования всем близким погибших и пострадавших.
Севастополь подвергся ракетной атаке днем 23 июня. По информации Минобороны РФ, обстрел произошел около 12:15 по гражданской инфраструктуре города с применением оперативно-тактических ракет ATACMS, снаряженных кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, но боевая часть еще одной подорвалась в воздухе над городом, ее обломки упали в прибрежной зоне. По данным губернатора Михаила Развожаева, погибли четыре человека, включая двух детей, за медицинской помощью обратились 144 человека.