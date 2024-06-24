Путин поручил проанализировать работу органов опеки
Правительство и регионы до 1 декабря должны проанализировать работу органов опеки и при необходимости подготовить предложения по повышению их эффективности. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
«Правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся», – говорится на сайте Кремля.
Ответственные за задачу – премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов – при необходимости должны также подготовить предложения по совершенствованию работы органов опеки и попечительства.
31 мая Путин провел встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. В частности, она рассказала, что в Красноярском крае у сельской жительницы забрали троих детей в соцучреждение из-за того, что в ее доме не работала печка. Омбудсмен пояснила, что дети четыре месяца провели вне семьи и на них было потрачено около 1 млн руб., при том что печка стоит около 90 000 руб. Путин назвал эту ситуацию «безобразием». Он отметил, что соцучреждения должны были обратиться в местные органы власти и те должны были отреагировать, а не забирать детей.