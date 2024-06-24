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Путин поручил проанализировать работу органов опеки

Ведомости

Правительство и регионы до 1 декабря должны проанализировать работу органов опеки и при необходимости подготовить предложения по повышению их эффективности. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ провести анализ практики отобрания органами опеки и попечительства детей у родителей (одного из родителей) или у других лиц, на попечении которых они находятся», – говорится на сайте Кремля.

Ответственные за задачу – премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов – при необходимости должны также подготовить предложения по совершенствованию работы органов опеки и попечительства.

31 мая Путин провел встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. В частности, она рассказала, что в Красноярском крае у сельской жительницы забрали троих детей в соцучреждение из-за того, что в ее доме не работала печка. Омбудсмен пояснила, что дети четыре месяца провели вне семьи и на них было потрачено около 1 млн руб., при том что печка стоит около 90 000 руб. Путин назвал эту ситуацию «безобразием». Он отметил, что соцучреждения должны были обратиться в местные органы власти и те должны были отреагировать, а не забирать детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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