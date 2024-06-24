Студенты колледжей ожидают получать больше, чем готовы им платить работодатели

Студенты колледжей ожидают получать больше, чем готовы им платить работодателиЭто касается будущих специалистов среднего звена, а также рабочих и служащих
Студенты колледжей и техникумов оценили минимально достаточный уровень зарплаты в 50 500 руб., об этом говорится в исследовании группы Центра экономики непрерывного образования Президентской академии (РАНХиГС) – старшего научного сотрудника ИНСАП РАНХиГС Дмитрия Логинова и ведущего научного сотрудника ЦЭНО РАНХиГС Елены Ломтевой. При этом сами студенты понимают, что в реальности получать будут меньше: первый доход они ожидают в размере 34 700 руб. (что меньше достаточного на 45%).
Размер ожиданий в оплате труда после получения диплома о среднем профессиональном образовании (СПО) несколько отличается по гендерному признаку. Если мужчины оценивают приемлемый для них уровень оплаты труда в 56 900 руб., а реальный – в 41 400 руб. (меньше более чем на 37%), то у женщин эти цифры составляют 45 000 и 28 700 руб. соответственно (меньше на 57%). Различны ожидания также у студентов из областных центров и нестоличных городов. Первые оценивают приемлемый для себя уровень зарплаты в 55 800 руб., а реальный – в 38 200 руб. Для нестоличных городов это 45 500 и 31 400 руб. соответственно.
Для студентов, которые учатся на специалистов среднего звена, желаемый размер оплаты труда после получения диплома составляет 49 700 руб., а реальный – 34 000 руб. Для квалифицированных рабочих и служащих – 52 200 и 36 300 руб. соответственно. Ломтева отметила, что для комфортной жизни студенты указывают ту зарплату, которую хотели бы получать, но реалии другие. «Самое главное, что выпускники колледжей понимают, что сразу много зарабатывать не получится, и реально оценивают свои перспективы при трудоустройстве», – указала она.
Проект «Профессионалитет»
Тенденция перехода школьников в СПО нарастает с 2012 г. (см. «Ведомости» от 13 сентября 2022 г.). Об этом говорилось в исследовании международной исследовательской компании Ipsos. Одной из причин роста популярности СПО стала ориентированность молодого поколения на быстрое трудоустройство, а не на долгое обучение.
Ожидания студентов в целом совпадают с ситуацией на рынке. Например, представитель пресс-службы «Северстали» рассказал «Ведомостям», что зарплата начинающего сотрудника во многом зависит от разряда и цеха, в котором он будет работать. В среднем выпускники СПО без опыта работы, которые устраиваются на Череповецкий металлургический комбинат, получают от 60 000 руб. Зарплата технологического персонала, занятого на ключевых агрегатах (например, оператора поста управления или подручного сталевара), несколько выше, чем у других специальностей. «Все повышения заработной платы и премирования, которые мы проводим, распространяются и на начинающих специалистов», – добавил он.
Руководитель практики по работе с молодыми специалистами «Сибура» Ирина Шахмаметова отметила, что компания активно работает с выпускниками колледжей, которые учатся на профильных специальностях: «аппаратчик», «машинист», «оператор нефтепереработки», «эксплуатация электрического оборудования» и т. д. Таким студентам предлагают работать в рамках дуальной программы обучения, совмещая обучение на последнем курсе с работой в компании. «В ходе такой дуальной программы студенты оформляются как стажеры и начинают проходить обучение внутри компании, чтобы получить все допуски к самостоятельной работе. После получения допусков уровень дохода растет на 30–40%, допуски обычно получаются за 4–6 месяцев», – указала она.
Где выгоднее работать
Согласно данным сервиса HeadHunter, с которыми ознакомились «Ведомости», самую высокую зарплату кандидатам без опыта работы предлагают работодатели в следующих отраслях: перевозки и логистика – 131 800 руб., нефть и газ – 118 600 руб., тяжелое машиностроение – 86 900 руб., услуги для населения – 80 600 руб. и автомобильный бизнес – 78 600 руб.
Опрос РАНХиГС проводился среди 1098 студентов организаций СПО в апреле – мае 2023 г. через анкетирование: 765 респондентов обучались по программам подготовки специалистов среднего звена, 333 – по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Исследование проводилось в трех разных по социально-экономическому развитию регионах – Свердловской, Волгоградской и Ивановской областях. 31% опрошенных студентов впервые начали работать на втором или третьем курсе, 30% – еще до поступления, 26% – на первом курсе и 13% – на последнем.-
Обучение по программе «Профессионалитет», которая призвана модернизировать систему профессиональной подготовки в колледжах в соответствии с запросами предприятий ключевых отраслей экономики, запустили в РФ 1 сентября 2022 г. В послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г. Владимир Путин поручил подготовить 1 млн профессиональных рабочих за пять лет. В 2022 г. создан 71 образовательно-производственный кластер, в 2023 г. – 70. На развитие программы в 2025–2026 гг. правительство выделило 15,9 млрд руб.