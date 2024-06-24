Студенты колледжей ожидают получать больше, чем готовы им платить работодатели

Размер ожиданий в оплате труда после получения диплома о среднем профессиональном образовании (СПО) несколько отличается по гендерному признаку. Если мужчины оценивают приемлемый для них уровень оплаты труда в 56 900 руб., а реальный – в 41 400 руб. (меньше более чем на 37%), то у женщин эти цифры составляют 45 000 и 28 700 руб. соответственно (меньше на 57%). Различны ожидания также у студентов из областных центров и нестоличных городов. Первые оценивают приемлемый для себя уровень зарплаты в 55 800 руб., а реальный – в 38 200 руб. Для нестоличных городов это 45 500 и 31 400 руб. соответственно.